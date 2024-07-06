2024-07-06 10:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت (6 تموز 2024)، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقالت الحكومة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "يوم غد الأحد عطلة رسمية في كافة المؤسسات الرسمية في إقليم كردستان بمناسبة رأس السنة الهجرية".

وأضافت: "مع استمرار امتحانات المرحلة الثانية عشر دون توقف، على أن يستأنف يوم الاثنين (8 تموز 2024) العمل الرسمي في كافة المؤسسات الرسمية".