وزير الداخلية يصل كربلاء المقدسة للاطلاع على آلية تطبيق خطة شهر محرم

2024-07-06 10:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، إلى محافظة كربلاء المقدسة، للاطلاع ميدانياً على آلية تطبيق الخطة الخاصة بشهر محرم الحرام.وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري يرافقه نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، وصلا إلى محافظة كربلاء المقدسة".وأضاف البيان أن "الزيارة جاءت للاطلاع ميدانياً على آلية تطبيق الخطة الخاصة بشهر محرم الحرام".وأشار إلى، أن "وزير الداخلية التقى محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي فور وصوله للمحافظة".