اليوم .. مواجهة ساخنة تجمع الشرطة بنفط الوسط في دوري الصالات

2024-07-06 10:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم السبت مبارتان لحساب إياب الدور نصف النهائي لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" اللقاء الأول سيجمع فريق نفط البصرة مع نظيره الموارد المائية في قاعة نفط البصرة، وذلك في الساعة الثالثة ظهراً، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نفط البصرة بثلاثية نظيفة".وأضاف أن "قاعة الشباب ستشهد المباراة الثانية التي سيواجه فيها فريق الشرطة منافسه نفط الوسط في الساعة الخامسة عصراً، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نفط الوسط بثلاثة أهداف مقابل هدفين لفريق الشرطة".