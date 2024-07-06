المندلاوي: العراق حريص على اشراك الشركات البولندية في الفرص الاستثمارية

2024-07-06 10:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد القائم بالاعمال المؤقت، مقداد ايوب المندلاوي، حرص العراق على اشراك الشركات البولندية في الفرص الاستثمارية، لافتا الى العراق يشهد استقرارا اقتصاديا في ظل حكومة الخدمات. وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقته الاقتصاد نيوز، أن القائم بالاعمال المؤقت، مقداد ايوب المندلاوي في مقر السفارة العراقية في وارشو، عضو مجلس الشيوخ البولندي الحالي، توماس لينز، عضو الحزب الحاكم البولندي. وأضاف، انه في بداية اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعمق العلاقات التي تربط الجانبين ورغبة الطرفين في توسيع التعاون بين مجلس النواب العراقي ومجلسي الشيوخ والنواب البولندي. وأشار المندلاوي، الى ان سياسة العراق الخارجية قائمة على اساس بناء علاقات رصينة وفعالة على المستوين الاقليمي والدولي والدعم المشترك في المنظمات الدولية مع حرص العراق على اشراك الشركات البولندية في الفرص الاستثمارية. واستعرض المندلاوي، وفق البيان، الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي الذي يشهده العراق، مبديا ترحيبه بـتعزيز العلاقات البرلمانية وفتح افاق تعاون جديد من خلال تفعيل لجنة الصداقة النيابية العراقية البولندية واستعداد البرلمان العراقي لتشكيل وفد من اعضائه لزيارة البرلمان البولندي، منوهاً الى حصول موافقة البرلمان العراقي على تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية العراقية – البولندية وقد جرى اعلام الجانب البولندي بقرار البرلمان العراقي أنفا. من جانبه ابدى عضو مجلس الشيوخ البولندي، استعداده للسعي في توسيع العلاقات النيابية بين مجلس الشيوخ البولندي ومجلس النواب العراقي وتبادل الخبرات بين الجانبين مقدما شرحا تفصيليا عن اليات تشكيل لجان الصداقة البرلمانية الثنائية في ضوء القوانين والتعليمات البولندية، وانه سيقوم بمبادرة في مجلس الشيوخ البولندي لإقرار تشكيل لجنة الصداقة العراقية البولندية.