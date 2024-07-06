رسائل أمريكية الى قيادات العراق: تدفق الدولار النقدي قد يتوقف

2024-07-06 10:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حمل السياسي الكردي البارز، مسعود البارزاني، رسائل الى القيادات السياسية العراقية، بان دخول بعض الفصائل في الصراع الإسرائيلي الإيراني، قد يسبب منع تدفق الدولار النقدي الى العراق. وقال السياسي، مشعان الجبوري، إن البارزاني، ابلغ قيادات الإطار التنسيقي، ان الحصار الأمريكي، سيفرض على العراق اذا تعرضت مصالح واشنطن لاعتداءات. وأضاف أن باراني ابلغ قادة الاطار التنسيقي ايضا ان أمريكا تستطيع إيقاف تدفق الدولار الى العراق وتسبب ضررا للبلاد، ولكن العراق غير قادر على خلق أي ضرر لأمريكا.