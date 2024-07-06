انطلاق فعاليات مؤتمر الفريق الوطني للشباب للتغير المناخي

2024-07-06 10:54:02 - المصدر: واع

بغداد –واع – فاطمة رحمةانطلقت فعاليات مؤتمر الفريق الوطني للشباب للتغير المناخي برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وذكرت مراسلة وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المؤتمر الذي يعقد في ديوان الرقابة المالية يهدف الى تعزيز دور الشباب العراقي في مواجهة التحديات في التغير المناخي والبيئي وتوظيف قدراتهم في التعامل مع الواقع البيئي وتشجيعهم على المساهمة في تغيير هذا الواقع نحو الأفضل".