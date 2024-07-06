رئيس الوزراء يستقبل نظيره الصومالي

2024-07-06 10:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، نظيره الصومالي حمزة عبدي بري.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس وزراء جمهورية الصومال الفدرالية حمزة عبدي بري".