رئيس الجمهورية يهنئ الرئيس الإيراني الجديد
2024-07-06 10:54:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية.
وقال رشيد، في تدوينة له على منصة "X" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نُبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية نجاح الانتخابات الرئاسية، ونهنئ مسعود بزشكيان الرئيس المنتخب بفوزه في الانتخابات، ونتمنى له التوفيق والنجاح بمهام عمله وبما يحقق طموحات وتطلعات الشعب الإيراني".
وأضاف: "نؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات بين العراق وإيران وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الجارين".
هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية.
وقال رشيد، في تدوينة له على منصة "X" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نُبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية نجاح الانتخابات الرئاسية، ونهنئ مسعود بزشكيان الرئيس المنتخب بفوزه في الانتخابات، ونتمنى له التوفيق والنجاح بمهام عمله وبما يحقق طموحات وتطلعات الشعب الإيراني".
وأضاف: "نؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات بين العراق وإيران وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الجارين".