رئيس الجمهورية يهنئ الرئيس الإيراني الجديد

2024-07-06 10:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعهنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية.وقال رشيد، في تدوينة له على منصة "X" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نُبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية نجاح الانتخابات الرئاسية، ونهنئ مسعود بزشكيان الرئيس المنتخب بفوزه في الانتخابات، ونتمنى له التوفيق والنجاح بمهام عمله وبما يحقق طموحات وتطلعات الشعب الإيراني".وأضاف: "نؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات بين العراق وإيران وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الجارين".