رئيس الوزراء يهنئ نظيره البريطاني الجديد ويؤكد على توثيق الشراكة المنتجة

2024-07-06 10:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

هنّأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بمناسبة تسنّمه مهامّ منصبه وتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "السوداني أعرب في برقية بعثها إلى ستارمر، عن تطلعه لاستمرار العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة وتوسعة آفاقها، وفق نهج الشراكة المنتجة وتوثيق الروابط على مختلف الصعد، وإلى المزيد من التطوّر والازدهار، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين".

وأعرب رئيس الوزراء "عن تمنياته للحكومة البريطانية الجديدة بالنجاح في مهمتها، وأن تمضي نحو التقدّم وتحقيق أهدافها، وأن تدعم السلم والاستقرار الدوليين".