ظاهرة غريبة في سماء كركوك.. سلسلة ضوئية "فضائية" تثير الدهشة (صور وفيديو)

2024-07-06 10:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ظهرت سلسلة ضوئية فضائية في سماء محافظة كركوك، فجر يوم السبت، واثارت استغراب ودهشة الأهالي من الذين شاهدوها وهي عبارة عن سلسلة ضوئية متقاربة من بعض ومنهم من قال هي أقمار صناعية او انها صواريخ عابرة للقارات.

وقال احد سكان محافظة كركوك ويدعى خالد عبد الجبار لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة كركوك سجلت فجر اليوم حالة غريبة وقد رأيتها بعيني المجردة وهي عبارة عن سلسلة أضواء مرت من سماء محافظة كركوك، ولا نعرف هل هي اقمار صناعية او صواريخ عابرة للقارة، ولا نعرف ايضا ما هي هذه الأضواء التي كانت عبارة عن سلسلة وهناك مسافة بين الواحدة والأخرى".

وأضاف أن "هذه السلسلة الضوئية الفضائية ظهرت بحدود الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم وشاهدها العديد من اهالي كركوك"، مبيناً أن "هكذا ظواهر لم تسجل في كركوك وهي حالة غريبة".

وفي السياق أكد شاهد عيان ثان يدعى أنور سمير، لوكالة شفق نيوز، قائلاً: "شاهدت سلسلة فضائية مشعة متصلة ببعض مرت من سماء محافظة كركوك فجر اليوم و قمت بتوثيقها".

ولفت إلى أن "السلسلة مرت من الجهة الجنوبية للمدينة واستمرت بالسير باتجاه الغرب من المدينة، ولم يسمع عنها اية اصوات فقد كانت عبارة عن أضواء وتسير بصورة متسلسلة و بأوقات متقاربة غير متباعدة عن بعض".