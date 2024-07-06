الدولار يسجل انخفاضا طفيفا في الأسواق المحلية

2024-07-06 11:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت (6 تموز 2024) انخفاضا طفيفا في البورصة والأسواق المحلية في بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية سجلت 148.850 دينارا مقابل كل 100 دولار".

وأضاف، أن "الأسعار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 149.750 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 147.750 دينارًا لكل 100 دولار".