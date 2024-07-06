2024-07-06 11:24:07 - المصدر: منصة إيشان

حذرت وزارة الداخلية الكويتية أصحاب الحسينيات الشيعية من رفع الرايات والأعلام ونصب الخيام خارج الحسينية، وتوعدت المخالفين بالمحاسبة، وذلك مع اقتراب شهر محرم. وقالت الوزارة في منشور على موقع “أكس”، “على أصحاب الحسينيات الالتزام بالقوانين المنظمة وتعليمات رجال الأمن حفاظا على سلامة الجميع”. وأكدت على ضرورة “الالتزام بعدم رفع أي راية أو لوحات قماشية […]

ظهرت المقالة الكويت تمنع الشعائر الحسينية في محرم: لا أعلام ترفع ولا خيام تنصب وسنحاسب المخالفين أولاً على ايشان.