تعالج 300 مرض.. ديالى تطلق مبادرة "المورينجا": الأولى من نوعها في العراق- عاجل

2024-07-06 11:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت غرفة تجارة ديالى، اليوم السبت، (6 تموز 2024)، إطلاق ما اسمته بمبادرة (المورينجا) التي تسهم بعلاج 300 مرض، فيما اشارت إلى ان هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في العراق

وقال مدير غرفة تجارة محمد التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "غرفة تجارة ديالى تتفاعل بشكل ايجابي مع حملات التشجير في العراق لكن وفق آلية صحيحة تعتمد بالأساس قراءة من قبل ذوي الاختصاص للاشجار التي تتلائم مع البيئة في البلاد وخاصة ديالى مع ضرورة بيان اهميتها سواء للبيئة وامكانية استثمارها في قطاعات اخرى".

واضاف، ان "شجرة (المورينجا) التي هي بمثابة كنز خفي يمكن ان تسهم في علاج 300 مرض وتدخل في صناعة 24 منتج صديق للبيئة اضافة الى انها أسرع أشجار العالم بالنمو" لافتا الى، ان "قراءة لخصائصها التي تحتوي على 46 % من مضادات أكسدة و36 % مضادات التهابات و18 % حمض أميني، و15% فيتامين وملح (أميجا 3) يمكن ان تشكل بداية صحيحة لمواجهة التصحر في البلاد".

وأشار التميمي الى، ان "ديالى بحاجة الى مليون شجرة على الاقل لخلق توازن بيئي خاصة وان العقود 4 الماضية فقدت المحافظة بما لايقل عن 40% من البساتين والاحزمة الخضراء" مؤكداً بان "الغرفة بدأت خطوات من أجل اعداد رزنامة تضم عدة انواع من الاشجار لغرض زراعتها في مناطق مترامية وخاصة (المورينجا)".

وشجرة المورينجا أو (البان) وهو جنس نباتي يتبع الفصيلة البانية من رتبة الكرنبيات، وتُستخدم كغذاء مكمل، لأمراض سوء التغذية، حيث تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات، فتحتوي سبعة أضعاف فيتامين سي الموجود في البرتقال، وأربعة أضعاف فيتامين أ الموجود في الجزر، وأربعة أضعاف الكالسيوم الموجود في الحليب، وتُسوق في السودان.

وتنمو هذه الشجرة في البيئات الحارة ونصف الجافة والجافة في المناطق المعتدلة والدافئة في أغلب أنواع الأراضي، والبيئــة الخاصة بها هي في قارتي آسيا وأفريقيا وفي الجزيرة العربية.