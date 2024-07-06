الجولة الأخيرة في دوري نجوم العراق.. صراع حاد على الهبوط

2024-07-06 11:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حسم فريق نادي الشرطة لقب دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2023-2024، وذلك بعد تصدره ترتيب الفرق الـ20 بعد انتهاء الجولة ما قبل الاخيرة 37 برصيد 84 نقطة.

وبينما اكتفى فريق القوة الجوية بالمركز الثاني برصيد 79 نقطة، حسم فريق الزوراء المركز الثالث لصالحه برصيد 75 نقطة.

ويبقى الصراع قائما على المركز الرابع بين زاخو والنجف بانتظار مباريات الجولة 38، ويقف حاليا فريق زاخو بالمركز الرابع برصيد 66 نقطة، أما النجف فيقف بالمركز الخامس برصيد 64 نقطة، فيما جاء فريق دهوك بالمركز السادس برصيد 57 نقطة.

ويأتي نوروز بالمركز السابع برصيد 55 نقطة‏، بينما حل فريق الطلبة بالمركز الثامن برصيد 51 ثم الحدود تاسعا برصيد 47 نقطة، فنفط ميسان عاشرا برصيد 46 نقطة، بينما جاء فريق النفط بالمركز 11 برصيد 44 نقطة، ثم الميناء المركز 12 برصيد 42 نقطة ، يليه أربيل بالمركز 13 برصيد 40 نقطة.

وحل الكرخ بالمركز 15 برصيد 30 نقطة، وبالمركز 15 جاء فريق الكرخ برصيد 39 نقطة، ثم كربلاء بالمركز 16 برصيد 36 نقطة، فالقاسم بالمركز 17 برصيد نقطة.

ويتنافس فريقا نفط البصرة و أمانة بغداد على الهبوط إذ يحل فريق نفط البصرة بالمركز 18 برصيد 31 نقطة، ‏بينما يأتي أمانة بغداد بالمركز 19 برصيد 30 نقطة.

وستحسم الجولة الأخيرة مصير أحد الفريقين بالهبوط، بينما حسم فريق نفط الوسط مصيره بعد أن ودع دوري نجوم العراق قبل عدة جولات من انتهائه بعد أن استقر بالمركز الأخير برصيد 16 نقطة.