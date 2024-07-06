الذهب يسجل مكاسب للأسبوع الثاني تواليا.. والأسعار قريبة من 2400 دولار

2024-07-06 11:40:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

عززت أسعار الذهب، مكاسبها لتصل لأعلى مستوى في شهر عقب صدور بيانات الوظائف الأميركية التي أظهرت تباطؤا في سوق العمل مما يدعم التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5 إلى 2391.46 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 إلى 2397.7 دولار، فيما بلغت المكاسب الأسبوعية للذهب الـ2.5 في ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي للمعدن الأصفر. وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 206 آلاف وظيفة في يونيو حزيران، وهو ما يزيد قليلا عن 190 ألف وظيفة جديدة في توقعات لخبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز. وجرى تعديل تقديرات نمو الوظائف لشهر مايو أيار إلى 218 ألف وظيفة جديدة من 272 ألف وظيفة في تقديرات سابقة، إلى جانب تعديل تقديرات نمو الوظائف في أبريل نيسان إلى 108 آلاف وظيفة جديدة من 165 ألفا في تقديرات سابقة. وارتفع معدل البطالة إلى 4.1 مقابل 4 في التوقعات. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.