البصرة تعلن اكتمال الطريق الخارجي لإستقبال الزائرين الإيرانيين

2024-07-06 11:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق أسعد العيداني، اليوم السبت، اكتمال الطريق الخارجي لاستقبال الزائرين الإيرانيين للعتبات المقدسة مع حلول شهر محرم الحرام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده العيداني عقب اجتماع امني انعقد بحضور قائد عمليات الحشد الشعبي في البصرة مهدي صالح عبد الواحد و الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية لبحث استعدادات القوات الأمنية لشهر محرم الحرام.

وقال العيداني خلال المؤتمر، إن منفذ الشلامجة يعد من أهم المنافذ في البصرة، وهو مجهز بشكل تام لاستقبال الزوار، مشيراً إلى اكتمال الطريق الخارجي بالتعاون مع الدوائر المعنية لاستقبال الزوار من الجانب الإيراني.

ودعت الحكومة المحلية وسائل الإعلام إلى دعم الأجهزة الأمنية والخدمية بنقل رسائل توعوية للمواطنين بالالتزام بالتعليمات، مشددة على ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم قطع أو تخريب الشوارع.