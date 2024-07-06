"قطار فضائي" يزور سماء كركوك

2024-07-06 11:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رصد مواطنون من مدينة كركوك، يوم السبت، مرور قطار اقمار ستارلينك في سماء المدينة.

وتمكن المواطنون من مشاهدة مرور اقمار الانترنت الفضائي بالعين المجردة، حيث شكلت سلسلة مضيئة.

ولأول وهلة ظن العديد من الذين شاهدوا السلسلة المضيئة، انها ظاهرة فلكية، حيث لم يسبق وان اطلقت ستار لينك اقمارها فوق المدن العراقية وهذا على ما يبدو هي المرة الاولى التي يشمل فيها العراق بالتغطية.

وتحاول ستارلينك التي يملكها إلون ماسك، توفير تغطية إنترنت عالمية فائقة السرعة، يصل إلى المناطق الريفية والنائية، ومن المحتمل أن تحتاج كوكبة الإنترنت إلى ما لا يقل عن 10,000 قمر صناعي في المدار، لتغطية كامل الكرة الأرضية خلال فترة قصيرة، ويتوقع أن يربح هذا المشروع عند التشغيل بكامل طاقته 50-30 مليار دولار سنويًا، وسيمول هذا الربح بشكل أساسي برنامج (ستار شيب) و(مارس بيس الفا).