2024-07-06 11:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اجرت مديرية زراعة ذي قار كشفا ميدانيا لمشاريع إنتاج بيض المائدة بهدف الوقوف على احتياجات المشاريع وتقديم الدعم اللازم لضمان استمراره وازدهاره. وذكر مدير قسم الثروة الحيوانية الدكتور ميثم عزيز لشبكة اخبار الناصرية ان المشروع الذي تم زيارته يتميز بإنتاج بيض المائدة في الناصرية ويستوعب 260 ألف طير،...

The post زراعة ذي قار تقدم دعما لمشروع لانتاج البيض يستوعب 260 الف طير appeared first on شبكة اخبار الناصرية.