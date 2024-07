2024-07-06 11:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: شهدت مدينة الناصرية اليوم عاصفة ترابية قوية، تسببت في انخفاض الرؤية الأفقية في المناطق المكشوفة إلى أقل من كيلومتر واحد.وتوقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن تستمر العاصفة حتى مساء اليوم، نتيجة لتأثير منخفض جوي قادم من شبه الجزيرة العربية ومرتفع جوي من شمال العراق، مصحوبين...

The post عاصفة ترابية تضرب الناصرية وانخفاض طفيف في درجات الحرارة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.