2024-07-06 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بتوجيه وإشراف معالي وزير الدفاع السيد ثابت العباسي، ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، جرت ملاحقة عناصر مطلوبة للقضاء العراقي، وبكمائن محكمة، القت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية آنفاً، القبض على ٨ مطلوبين للقضاء بتهم الخطف من بينهم نساء، وذلك من خلال تواجدهم في إحدى مناطق العاصمة صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (٤٢١) خطف، وجرى تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة اصولياً، فيما تمكنت مفارز المديرية ذاتها من القبض على متهمين اثنين لانتحال أحدهم صفة (طبيب أسنان) وآخر بتجارة الأعضاء البشرية في العاصمة بغداد.

وعلى صعيدٍ آخر وعبر معلومات استخبارية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن ديالى من الإطاحة بعنصر إرهابي ومتهم آخر بتجارة وترويج المواد المخدرة في محافظة ديالى، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادتين (٤ إرهاب، ٢٨مخدرات) وضُبط بحوزة أحدهم مواد مخدرة جرت مصادرتها وتسليم المتهمين إلى القضاء.

وتعاهد وزارة الدفاع الشعب العراقي، إنها ستكون السور الأمين لحماية الوطن واليد الطولى لمكافحة عصابات الجريمة المنظمة وآفة المخدرات.