الإطاحة بمغتصب طفل و 5 اشخاص اعتدوا على مفرزة للشرطة في الديوانية

2024-07-06 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم السبت (6 تموز 2024)، الإطاحة بمغتصب طفل و 5 اشخاص اعتدوا على مفرزة للشرطة في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مركز شرطة الشافعية في الديوانية تمكنت من إلقاء القبض على (6) أشخاص بعد اعتدائهم على المفزرة المكلفة بتنفيذ واجب أمر القبض بحق أحد المتهمين باغتصاب طفل والذي القي القبض عليه هو الاخر".

وأضافت انه "تم ضبط بحوزتهم بندقية نوع RPK"، مبينة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الملقى القبض عليهم من أجل إحالتهم إلى القضاء".