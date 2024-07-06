يورو 2024.. إنجلترا تصطدم بطموحات سويسرا والطواحين تخشى مفاجآت تركيا

2024-07-06 12:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تختتم، اليوم السبت (6 تموز 2024)، مواجهات الدور الربع نهائي لمنافسات بطولة أمم أوروبا " يورو 2024 " التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 حزيران حتى 14 تموز الحالي، حيث يلتقى منتخب إنجلترا مع منتخب سويسرا، فيما يواجه منتخب هولندا نظيره منتخب تركيا.

ويواجه منتخب إنجلترا منافسه سويسرا علي ملعب دوسلدورف أرينا، فى المباراة التي تشهد استعداد جاد من "الأسود الثلاثة" بقوة من أجل التأهل إلي الدور نصف النهائي ومن ثم المضي قدما نحو الصعود إلي نهائي البطولة وحصد اللقب.

وبدأ منتخب إنجلترا مشواره في يورو 2024 بقوة بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط عقب الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين لتتأهل إنجلترا إلي الدور 16 لتواجه سلوفاكيا ثم فازت عليها بنتيجة 2-1.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " قد أعلن إيقاف جود بيلينجهام مهاجم المنتخب الإنجليزي مباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ بعد احتفاله المثير للجدل في مباراة سلوفاكيا في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وفي المقابل انطلق مشوار سويسرا في البطولة بأداء متوسط في دور المجموعات حيث حصلت علي وصافة المجموعة الأولي برصيد 5 نقاط بعد فوز مباراة ثم تعادل في مباراتين، ولكن استطاعت سويسرا أن تطيح بمنتخب إيطاليا في الدور الـ 16 بنتيجة 2 - 0 لتصعد إلي الدور ربع النهائي.

ويخوض منتخب الأسود الثلاثة المباراة بطموحات مرتفعة، بعد الفوز الدرامي الذي تحقق في ثمن النهائي على سلوفاكيا (2-1)، في مباراة امتدت إلى 120 دقيقة، ومنحت الإنجليز أملًا في المضي قدمًا نحو اللقب.

علم منتخب إنجلترا أن نظيره السويسري، سيكون خصمًا صعبًا للغاية، خصوصًا أنه كان على بعد ثوانٍ من الفوز على الألمان في دور المجموعات، كما أنه أخرج المنتخب الإيطالي، حامل اللقب، من دور الـ16 بعدما تغلب عليه (2-0).

ويسعى منتخب سويسرا لمواصلة حملته الشرسة في البطولة، والإطاحة بوصيف نسخة 2021، من أجل مواجهة الفائز من مباراة هولندا وتركيا في الدور نصف النهائي.

والتقى منتخبا إنجلترا وسويسرا تاريخياً في 27 مناسبة، فاز الإنجليز في 19 مرة، وانتصر السويسريين في 3 مناسبات، بينما حسم التعادل 5 مواجهات أخرى، وكانت آخر مباراة بين إنجلترا وسويسرا في مواجهة ودية عام 2022 وانتهت بفوز منتخب الأسود الثلاثة (2-1).

وعلى صعيد متصل وفي مباراة أخرى تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم السبت، إلى ملعب الملعب الأولمبي بمدينة برلين لمتابعة المواجهة المرتقبة التى تجمع منتخبي هولندا ضد تركيا فى ختام مباريات دور الربع النهائي لمنافسات بطولة أمم أوروبا " يورو 2024 ".

وتعد مواجهة منتخب هولندا مع منتخب تركيا من المواجهات القوية، على الرغم من أن الطواحين الهولندية لم تقدم العروض المنتظرة منه في دور المجموعات، ولكن أداء الفريق ارتفع في دور الـ16 ولم يعكس انتصاره على المنتخب الروماني بثلاثية نظيفة سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء.

و تأهل منتخب هولندا إلى دور الـ16 ضمن الفرق المتأهلة كأفضل ثوالث عن المجموعة الثالثة، عقب تفوقه على منتخب رومانيا متصدر المجموعة الاولى 3 – 0.

ويسعى منتخب هولندا، حامل لقب عام 1988، من خلال مواجهة تركيا إلى حجز مكان لها في نصف النهائي لمواجهة الفائز بين إنجلترا وسويسرا.

وحقق منتخب هولندا خلال المباراة السابقة أمام رومانيا انتصاره الأول في أربع مباريات بأدوار خروج المغلوب في بطولة أوروبا، منذ فوزه بركلات الترجيح على السويد في ربع نهائي 2004.

ويعتبر هدف جاكبو هو الهدف الوحيد الذي أحرزته هولندا في الشوط الأول خلال آخر ست مباريات لها في أدوار خروج المغلوب في كأس الأمم الأوروبية.

كما أصبح تشافي سيمونز أصغر لاعب أساسي (21 عامًا و 72 يومًا) يقدم تمريرة حاسمة في مباراة خروج المغلوب في بطولة أوروبا لصالح منتخب هولندا.

في المقابل أظهر منتخب تركيا عزيمته الكبيرة في مباراة دور الـ16 عندما تغلب على منتخب النمسا 2 -1، حيث سجل ميريح ديميرال هدفين، فيما تألق الحارس ميرت جونوك، ويأمل منتخب الباشوات أن تستمر رحلته ويصعد للدور قبل النهائي مثلما حدث في نسخة 2008.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إيقاف مرياح ديميرال مدافع منتخب تركيا ونادي أهلي جدة لمدة مباراتين، بسبب احتفاله أمام النمسا.

وقاد ديميرال منتخب بلاده تركيا للفوز على النمسا في دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 بتسجيله هدفين ليصعد بمنتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي.

المصدر: وكالات