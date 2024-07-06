ارتفاع أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع انخفاض الدولار

2024-07-06 12:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم السبت، (6 تموز 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 497 الف دينار، وسعر الشراء 493 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 467 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 463 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 500 الف دينار 510 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 470 الفاً و480 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 570 ألف دينار، وعيار 21 بيع 500 الف دينار ، وعيار 18 بيع 430 الف دينار.

و انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، ولكنه حافظ على ما حققه من مكاسب الأسبوع الماضي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما أغلقت يوم الخميس الماضي 149850 ديناراً مقابل 100 دولار .