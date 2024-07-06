مدرب قطري يقترب من الصقور ويحضر ديربي بغداد

2024-07-06 12:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي القوة الجوية، توصلها لاتفاق مع المدرب القطري وسام رزق، لتدريب الصقور للموسم 2024 - 2025، وأنه يصل بغداد اليوم السبت لإتمام الاتفاق لقيادة الفريق، فيما سيتابع ديربي الجوية والزوراء في العاصمة بغداد يوم غد الأحد.

وقال عضو ادارة النادي موفق زيدان لوكالة شفق نيوز إن "المدرب القطري وسام رزق، سيصل اليوم الى بغداد بدعوة خاصة من نادينا للاتفاق مع ادارة القوة الجوية على تفاصيل التعاقد معه لقيادة الصقور الموسم المقبل".

واضاف ان "رزق سيحضر مباراة ديربي القوة الجوية والزوراء التي تقام يوم غدٍ في نصف نهائي كاس العراق لمشاهدة الفريق عن قرب".

وبين أن "ادارة النادي والمدرب سيتفقان بشكل نهائي بعد لقاء الجوية والزوراء يوم غد للتوصل إلى اتفاق نهائي نهائي لتوقيع العقد لقيادة الفريق الموسم المقبل".

وأشار إلى أن "المدرب وسام رزق يعد من مدربي قطر المتميزين والذي قاد السد بلقب الدوري القطري الأخير".

وكان نادي السد لكرة القدم توج بدوري نجوم قطر للموسم الكروي 2023-2024، بطلاً لكأس الأمير لكرة القدم 2024، تحت قيادة وسام رزق (43 عاماً).

يذكر أن نادي زاخو اول نادٍ عراقي أقدم على التعاقد مع مدرب قطري وهو طلال البلوشي، والذي نجح بشكل كبير مع الفريق وجعل مركزه من ضمن الفرق الاربعة المقدمة في دوري نجوم العراق.