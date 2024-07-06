وزير الداخلية يؤكد تأمين زيارة محرم الحرام بجميع القطعات الأمنية

2024-07-06 12:48:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع - عباس الرحيميأكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، تأمين زيارة محرم الحرام بجميع القطعات الأمنية، فيما أشار إلى أنه سيتم إسناد محافظة كربلاء المقدسة بالطاقة الكهربائية والصحة والخدمات خلال ال10 أيام الأولى.وقال الشمري، خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "حضرنا إلى كربلاء المقدسة بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث ناقشنا جميع الخطط المعدة لزيارة محرم الحرام، وإسناد كربلاء المقدسة بالطاقة الكهربائية والصحة والخدمات خلال ال10 أيام الأولى".وأكد، أنه "تم تعزيز المحافظة بكافة القطاعات الأمنية لتأمين نجاح الخطة الخاصة بشهر محرم الحرام".ووصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري يرافقه نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، صباح اليوم السبت، إلى محافظة كربلاء المقدسة، للاطلاع ميدانياً على آلية تطبيق الخطة الخاصة بشهر محرم الحرام.