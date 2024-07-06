2024-07-06 12:56:01 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يبحث مع نظيره الصومالي عدداً من الملفات في مقدمتها محاربة الإرهاب

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفدرالية السيد حمزة عبدي بري والوفد المرافق له، حيث أقام سيادته مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء الضيف في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، تخللها عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومناقشة عدد من الملفات التي تتعلق بالتعاون الاقتصادي والامني، فضلا عن البحث في عدد من القضايا على المستوى الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك.

وعبر السيد السوداني عن ترحيبه بنظيره الصومالي، مؤكدا استعداد الحكومة للتعاون مع دولة الصومال في مجالات عدة، حيث ينعم العراق اليوم بالاستقرار الذي تحقق بعد اندحار الإرهاب بجهود القوات الأمنية، وكذلك بوحدة الشعب العراقي بجميع اطيافه والتي كانت عاملا حاسما لتحقيق النصر، مشيرا الى أن القوات المسلحة مستمرة في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية المهزومة.

كما بين السيد رئيس مجلس الوزراء أن العراق بات اليوم يمتلك معلومات وخبرة ودراية في مجال مقارعة الإرهاب وتعقب مجاميعه، وهو مستعد للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للمساعدة في محاربته، مشيرا الى الخطر الكبير الذي يشكله الإرهاب أينما وجد، وأن من مصلحة الشعوب والدول التعاون في مكافحته وعدم التهاون إزاء ما يشكله من تهديد وزعزعة للاستقرار.

من جانبه، أعرب السيد بري عن تقديره وامتنانه لحفاوة الاستقبال، ورغبة بلاده في الاستفادة من خبرات العراق في مجال محاربة الإرهاب، وكذلك في مجال التعاون الاقتصادي حيث تمتلك الصومال ثروات طبيعية لم يتم استغلالها.

وتطرق اللقاء إلى العدوان المتواصل على غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية تتطلب من المجتمع الدولي التعامل بجدية لإيقاف العدوان الغاشم، واغاثة شعبنا الفلسطيني المحاصر في غزة، وضروة تضافر جهود الدول العربية والإسلامية للضغط في سبيل وقف آلة القتل الممنهج للفلسطينيين.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

6- تموز- 2024