القبض على أطراف مشاجرة مسلحة ضبط بحوزتهم أسلحة وأعتدة شرقي بغداد

2024-07-06 13:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (6 تموز 2024)، القبض على أطراف مشاجرة مسلحة ضبط بحوزتهم أسلحة وأعتدة شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ضمن الخطة الأمنية المرسومة لتعزيز الامن والاستقرار، تواصل قطعات قيادة عمليات بغداد من خلال الفرقة الأولى شرطة اتحادية والقطعات الملحقة بها بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية، وبعد ورود معلومات تفيد بوجود مشاجرة ضمن قاطع المسؤولية، وعلى الفور تم تطويق المنطقة والوصول إلى أطرافها، وتم اعتقال (4) متهمين".

وأضافت، إن "بينهم متهم أصيب اثناء محاولته فتح رمانة هجومية ما أدى الى انفجارها واصابته في منطقة البطن واصابة شقيقتهُ، وبعد تفتيش وكر تابع لهم مشتبه به تم العثور على عدد من الأسلحة والاعتدة الغير مرخصة بداخله وذلك في منطقة الكمالية شرقي العاصمة بغداد".

وأكدت القيادة أنه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".