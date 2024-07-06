غرفة عليا ومتغيرات جديدة.. استنفار 10 آلاف منتسب في ديالى لتنفيذ خطة محرم- عاجل

2024-07-06 13:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم السبت (6 تموز 2024)، استنفار 10 الاف منتسب لتنفيذ خطة محرم الحرام الأمنية في المحافظة.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" خطة محرم الحرام دخلت حيز التنفيذ فعليا في ديالى من خلال استنفار 10 الاف منتسب لتنفيذ محاورها والتي حددت في 11 نقطة مهمة تتعلق بأمن المراقد والمزارات الدينية والمناطق والمنتديات الدينية بالاضافة الى رسم تنسيق مع هيئة المواكب الحسينية حول اليات التعامل مع اي حدث أمني وسبل تعزيز الأمن والاستقرار".

واضاف ان" 3 تحديثات مهمة طرات على خطة محرم الحرام الامنية قياسا بالاعوام الماضية تتعلق بالبعد الاستخباري وعدم قطع الطرق الا للضرورة مع اهمية الانفتاح ومسك الاحزمة الخارجية".

واشار الشمري الى ان" غرفة عمليات عليا شكلت على مستوى ديالى من اجل ادارة خطة محرم الحرام والتنسيق مع كل التشكيلات الساندة سواء في وزارة الدفاع او بقية التشكيلات الاخرى من اجل تعزيز الامن والاستقرار الداخلي".