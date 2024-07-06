محافظ كربلاء المقدسة: جميع الدوائر والأجهزة الأمنية جاهزة لاستقبال الزوار

2024-07-06 13:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد محافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم الخطابي، اليوم السبت، جاهزية جميع الدوائر والأجهزة الأمنية لاستقبال الزائرين، فيما أشار إلى أن المحافظة وضعت جميع إمكانيتها لخدمة الزائرين.وقال الخطابي، في مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "ستبدأ الخطة منذ أول يوم لشهر محرم"، مؤكداً أن "جميع الدوائر والأجهزة الأمنية جاهزة لاستقبال الزائرين".وأضاف، أن "محافظة كربلاء المقدسة وضعت جميع إمكانيتها لخدمة الزائرين، كما وناقشنا الخطة مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والقيادات الأمنية والحشد الشعبي وممثل مكتب رئيس مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أنه "تم تعزيز المحافظة بالقطعات الأمنية".وأكد محافظ كربلاء المقدسة: "بداءنا باستحضارات مبكرة لتنفيذ خطة الزيارة، وجاهزين لاستقبال الزائرين".