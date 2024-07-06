اليوم .. ليوث الرافدين يلاقي نظيره السعودي في البطولة العربية لكرة اليد

2024-07-06 13:06:03 - المصدر: واع

بغداد – واعيخوض منتخبنا الوطني للأشبال بكرة اليد في الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، ثالث مبارياته،عندما يلاقي نظيره السعودي في قاعة السلام ضمن منافسات البطولة العربية الأولى للأشبال (زون الشام والخليج)، المقامة في محافظة النجف الأشرف بمشاركة منتخبات العراق، السعودية، البحرين، الأردن، وسوريا.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن " ليوث الرافدين أكمل استعداداته لهذه المباراة ويطمح إلى تحقيق نتيجة ايجابية بعد كبوة المباراة السابقة أمام نظيره البحريني ".وأضاف أن " مباراة الاردن والبحرين ستسبق مباراة منتخبنا حيث ستقام في الساعة السادسة مساءً ".يشار إلى أن ليوث الرافدين استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره الأردني بنتيجة (40 - 28) هدفاً، فيما خسر مباراته الثانية أمام المنتخب البحريني بـ(35-18) هدفاً.