2024-07-06 13:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: هل تساءلت يوما لماذا لا ننسى بعض الصور بينما تُمسَح صور أخرى من ذاكرتنا تماما؟، يبدو أن دراسة جديدة كشفت السبب. ووجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ييل الأميركية أن العقل يعطي الأولوية للأشياء التي لا يستطيع تفسيرها بشكل جيد وتكون غريبة بالنسبة له، أما إذا كان المشهد متوقعا ونمطيا...

