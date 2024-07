الناصرية: 1500 موكب حسيني يستعد لاحياء شعائر شهر محرم

2024-07-06 13:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت ممثلية المواكب الحسينية في ذي قار اليوم ، عن استعداد 1500 موكب حسيني عزائي وخدمي في مدينة الناصرية لاحياء شعائر الحسينية في شهر محرم . وقال مسؤول الممثلية باسم هاشم لشبكة اخبار الناصرية، استعداد 1500 موكب توزعت بين موكب بين العزاء والخدمة إضافة الى المواكب التي ستستضيف...

