وفاة البطل العراقي العالمي السابق بكمال الأجسام علي الكيار

2024-07-06 13:08:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

توفي البطل العراقي العالمي السابق ببناء الاجسام علي الكيار بعد صراع مرير مع المرض.

علي الكيار كان أحد أبرز لاعبي كمال الأجسام في العراق ونشأ في مدينة الثورة (مدينة الصدر حالياً) بالعاصمة بغداد.

بداية توجه علي الكيار لبناء الاجسام كانت عام 1953 حيث كان ملاكماً في نادي الملك فيصل فشاهده مطاع الدليمي مدرب بناء الاجسام ونصحه بالتوجه صوب رياضة بناء الاجسام.

احرز بطولة العراق المفتوحة للناشئين عام 1964، كما احرز بطولة العراق المفتوحة للمتقدمين عامي 1965 و1966.

في عام 1966 بدأت مسيرة علي الكيار الدولية عندما احزر المركز الثالث في بطولة العالم التي اقيمت في ألمانيا الشرقية وكان الأول الأميركي بوب جايدا والثاني المصري عبد الحميد الجندي.

واحرز المركز الرابع في بطولة العالم عامي 1970 وثامنا عام 1971 في يوغسلافيا وسابعا في فرنسا.

عام 1972 اقيمت بطولة العالم في بغداد واحرز علي الكيار المركز الثالث وكان الأول من أميركا والثاني من إسبانيا ،كذلك احرز بطولة آسيا عام 1970 في باكستان والمركز الثاني عام 1974 في الفلبين، ونال أيضاً لقب بطل العرب والشرق الأوسط اعوام 1970 – 1971 – 1972.

علماً أنه بطل العراق منذ عام 1965 لغاية اعتزاله عام 1975.



