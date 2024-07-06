الصين تكشف عن أولى خطواتها في التصعيد الجمركي ضد أوروبا

2024-07-06 13:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت الصين، الخطوة التالية في تحقيقاتها لمكافحة الإغراق في واردات البراندي الأوروبية، مما زاد التوترات في نفس اليوم الذي دخلت فيه الرسوم الجمركية المؤقتة التي فرضتها المفوضية الأوروبية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين حيز التنفيذ. بينما أكد ممثل وزارة التجارة الصينية في مؤتمر صحفي يوم الخميس أن بروكسل وبكين يجب أن يظلا على طاولة المفاوضات قبل أن يؤكد الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية تصل إلى 37.6 في المائة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين ، لا تزال احتمالات اتخاذ إجراءات انتقامية بسبب تحقيق آخر في واردات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي. قالت وزارة التجارة يوم الجمعة، إنها ستعقد جلسة استماع في يوليو 18 لمناقشة التحقيق في مزاعم بأن مصنعي البراندي الأوروبيين يبيعون البراندي في الصين بأسعار أقل من السوق. وقالت الوزارة في بيان إن جلسات الاستماع عقدت بناء على طلب شركات كونياك مارتل وسوسيتيه جاس هينيسي آند كو وريمي مارتن وأطراف معنية أخرى.