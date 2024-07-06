2024-07-06 13:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، خلال زيارته إلى محافظة كربلاء، اليوم السبت، تأمين زيارة محرم الحرام بجميع القطاعات الأمنية، مشيراً إلى أنه سيتم إسناد المحافظة بالطاقة الكهربائية والصحة والخدمات خلال الـ10 أيام الأولى. وقال الشمري، خلال مؤتمر صحفي، تابعته منصة “إيشان”، إنه “حضرنا إلى كربلاء المقدسة بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد […]

ظهرت المقالة الداخلية تعزز كربلاء بجميع القطاعات الأمنية لتأمين خطة شهر محرم أولاً على ايشان.