2024-07-06 13:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم السبت، اكتمال الطريق الخارجي لاستقبال الزائرين الإيرانيين للعتبات المقدسة مع حلول شهر محرم الحرام. وقال العيداني، في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع أمني انعقد بحضور قائد عمليات الحشد الشعبي في البصرة مهدي صالح عبد الواحد والأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية لبحث استعدادات القوات الأمنية لشهر محرم الحرام، إن “العمل […]

ظهرت المقالة البصرة تعلن اكتمال طريقها الخارجي: جاهز لاستقبال الزائرين الإيرانيين أولاً على ايشان.