العراق يعاود تصدر قائمة أعلى درجات الحرارة العالمية

2024-07-06 13:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تصدرت مدن عراقية، قائمة أعلى درجات الحرارة في العالم لهذا اليوم السبت، وفقًا لنشرة محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية.

وسجلت مدينة خانقين أعلى درجة حرارة بواقع 49.4 درجة مئوية، تلتها مدينتا العمارة وبدرة بدرجة حرارة 49.3 درجة مئوية لكل منهما، بينما سجل مطار بغداد 48.9 درجة مئوية، ومدينة علي الغربي 48.5 درجة مئوية.

كما بلغت درجة الحرارة في منطقة "حي الحسين" في البصرة 48.4 درجة مئوية، وفي الكوت - الحي 48.1 درجة مئوية.