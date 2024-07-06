نيجيرفان بارزاني مهنئا بزشكيان: نتطلع لتطوير علاقات الصداقة القديمة

2024-07-06 13:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، متمنيا له النجاح في أداء مهام عمله.

وكتب نيجيرفان بارزاني في التهنئة التي نشرها على منصة "إكس - تويتر سابقا"، "نتطلع في ‏ إقليم كوردستان والعراق، إلى تطوير علاقات الصداقة القديمة ومواصلة التعاون المشترك مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار".

وفاز المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، السبت، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشح المحافظ المتشدد، سعيد جليلي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

وأحصى مسؤولو الانتخابات حتى الآن أكثر من 30 مليون صوت، حصل بزشكيان منها على ما يزيد عن 17 مليون صوت، وجليلي على أكثر من 13 مليون صوت، وفق نتائج نشرتها وزارة الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية الإيرانية إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية بلغت نحو 49.8 بالمئة.

وأدلى الإيرانيون بأصواتهم، الجمعة، في الدورة الثانية من انتخابات رئاسية تواجه فيها بزشكيان الذي يدعو للانفتاح على الغرب، والمفاوض السابق في الملفّ النووي المحافظ المتشدد جليلي المعروف بمواقفه المتصلبة إزاء الغرب.

ولقيت هذه الدورة الثانية متابعة دقيقة في الخارج، إذ إن إيران، القوة الوازنة في الشرق الأوسط، هي في قلب كثير من الأزمات الجيوسياسية، من الحرب في غزة إلى الملف النووي الذي يُشكل منذ سنوات عدة مصدر خلاف بين طهران والغرب ولا سيما الولايات المتحدة.