مبيعات المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال أسبوع

2024-07-06 13:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي حاجز المليار دولار.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي، الذي شهد خمسة أيام من المزاد، مبلغا إجماليا بلغ مليارا و374 مليونا و986 ألفا و732 دولارا، بمتوسط يومي قدره 274 مليونا و997 ألفا و346 دولارا.

وتمثل هذه الأرقام زيادة ملحوظة مقارنة بالأسبوع السابق، حيث بلغت المبيعات فيه مليار و105 ملايين و258 ألفا و154 دولارا.

وسجل يوم الأحد أعلى مبيعات للدولار، حيث بلغت 280 مليونا و872 ألفا و80 دولارا، في حين كانت أقل المبيعات يوم الثلاثاء بواقع 269 مليونا و250 دولارا.

وأضاف المراسل أن مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت مليار و266 مليونا و156 ألفا و432 دولارا، وهو ما يمثل نسبة 91% من إجمالي المبيعات، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 117 مليونا و830 ألفا و300 دولار.