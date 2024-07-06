تفكيك شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية في النجف

2024-07-06 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم السبت، إلقاء القبض على شبكة دولية للمتاجرة بالأعضاء البشرية، في محافظة النجف.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتخصصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة النجف رصدت معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود متهمين لهم ارتباطات مع أشخاص في الدول المجاورة، يقومون بالمتاجرة بالأعضاء البشرية (الكلى) مقابل مبالغ مالية".

وتابعت: "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين من الشبكة بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية"، مبينة أنه "لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً بانتمائهم لشبكة دولية للمتاجرة بالأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية".

وبيّنت أنه "تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل"، مشيرة إلى أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تذكر بالخط الساخن المجاني (144)".