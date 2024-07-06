2024-07-06 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الـ 61 عالميا من أصل 100 دولة مدرجة والسابع عربيا الأكثر أمانا في العالم للعام الحالي 2024، وفقا لمجلة CEOWORLD.

وأصدرت المجلة تقريرًا، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ، تصنف أكثر البلدان أمانًا من خلال مراعاة أبعاد مختلفة، تشمل هذه الأبعاد الأمان من الجرائم العنيفة، والأمان من الإرهاب، وسلامة النقل، والتدابير الصحية (بما في ذلك الأمراض)، والسلامة لمجموعات محددة مثل النساء؛ والمسافرين الأجانب والمهاجرين و المغتربين والمسافرين الأجانب والمهاجرين.

وفي العام 2024، تم اختيار أندورا، الواقعة في جبال البرانس بين إسبانيا وفرنسا، كأكثر دول العالم أمانًا، وعلى الرغم من كونها واحدة من أصغر دول أوروبا وأقلها سكانًا، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 82000 نسمة فقط، إلا أنها تجذب أكثر من 3.5 ملايين زائر من الخارج سنويًا، مما يجعلها الدولة التي تضم أكبر عدد من السياح للفرد بعدد نقاط بلغت 97.68 نقطة ، تلتها الإمارات بعدد نقاط 97.13 نقطة ، تلتها الارض الخضراء الواقع في الأمريكتين بعدد نقاط 96.98 نقطة ، تلتها ليختنشتاين في أوروبا بعدد نقاط 96.97 نقطة.

ومن بين 188 دولة حول العالم، جاء العراق بالمرتبة 61 عالميًا، بعدد نقاط بلغ حوالي 82 نقطة من أصل 100 نقطة.

المؤشر وضع 5 دول عربية في خانة الدول الأكثر أماناً ، جاء العراق بالمرتبة السابعة بعد كل من: الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، الأردن، قطر.