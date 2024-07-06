2024-07-06 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبارك رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم السبت، للجمهورية الإسلامية الإيرانية نجاح الانتخابات، فيما هنأ الرئيس الإيراني الجديد بفوزه في الانتخابات.وقال المندلاوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نُبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية نجاح الانتخابات الرئاسية، ونهنئ الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، فوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنين لإيران الجارة الشقيقة دوام التقدم وللشعب الإيراني الأمن والاستقرار، وإلى بزشكيان النجاح في مهامه".وأضاف: "نتطلع إلى توطيد العلاقات الثنائية في مختلف الأصعدة بما يُسهم في ازدهار ورفاهية البلدين الشقيقين ويصب في مصلحة الشعبين الكريمين".