رئيس الوزراء للرئيس الإيراني: أهمية مواصلة التنسيق بأعلى المستويات وفي المجالات كافة

2024-07-06 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية مواصلة التنسيق بين العراق وإيران بأعلى المستويات وفي المجالات كافة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، هنأ مسعود بزشكيان بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وعبَّر رئيس الوزراء، في برقية بعثها إلى بزشكيان، بحسب البيان، عن "تمنياته له بالنجاح والتوفيق في مهامه"، مؤكداً "عمق العلاقات بين البلدين الجارين الصديقين، وأهمية مواصلة التنسيق بأعلى المستويات، وفي المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة".