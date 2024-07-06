أيمن حسين يهيمن على لقب هداف دوري نجوم العراق بـ27 هدفا

2024-07-06 14:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حسم لاعب فريق القوة الجوية أيمن حسين، لقب هداف دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2023-2024 بنسبة كبيرة، بعد انتهاء الجولة 37 وما قبل الأخيرة من الموسم، حيث وصل رصيده إلى 27 هدفاً.

وجاء في المركز الثاني لاعب نادي الشرطة محمود المواس برصيد 19 هدفاً، يليه في المركز الثالث لاعب فريق نفط ميسان علاء الدين الدالي برصيد 18 هدفاً، بينما حل في المركز الرابع لاعب نادي نوروز المحترف إبراهيم توميو برصيد 17 هدفاً.

في المركز الخامس، تساوى لاعبان برصيد 16 هدفاً، هما مهند علي من نادي الشرطة وإبراهيم غازي من نادي الحدود، أما المركز السادس، فقد احتله لاعب فريق النفط المحترف أوكيكي أفولابي برصيد 14 هدفاً.

وأخيراً، احتل ثلاثة لاعبين المركز السابع برصيد 12 هدفاً لكل منهم، وهم محمد قاسم نصيف من نادي أربيل، ومحمود خليل لاعب نادي الكهرباء، ومروان حسين لاعب نادي نوروز.