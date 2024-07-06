القبض على شبكة دولية تتاجر بالأعضاء البشرية في النجف الأشرف

2024-07-06 14:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، إلقاء القبض على شبكة دولية للمتاجرة بالأعـضاء البشرية في محافظة النجف الأشرف.وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجـريمة المنظمة في محافظة النجف الأشرف رصدت معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود متهمين لهم ارتباطات مع أشخاص في الدول المجاورة، يقومون بالمتاجرة في الأعضاء البشرية (الكلى) مقابل مبالغ مالية".وأشار إلى أنه "تم تشكيل فريق عمل استخباري وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين من الشبكة، بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية" .وتابع: "ولدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً بانتمائهم لشبكة دولية للمتاجرة بالأعـضاء البشرية مقابل مبالغ مالية".وأضاف البيان أن "المتهمين أُحيلوا الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".