الاستخبارات تطيح بشبكة دولية للمتاجرة بالأعـضاء البشرية في النجف

2024-07-06 14:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم السبت (6 تموز 2024)، الإطاحة بشبكة دولية للمتاجرة بالأعـضاء البشرية في محافظة النجف.

وذكرت الوكالة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة النجف الأشرف رصدت معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود متهمين لهم ارتباطات مع أشخاص في الدول المجاورة، يقومون بالمتاجرة بالأعضاء البشرية (الكلى) مقابل مبالغ مالية".

وأضافت انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري والقاء القبض على ثلاثة متهمين من الشبكة بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية"، مبينة أنه "لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً بانتمائهم لشبكة دولية للمتاجرة بالأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية، فيما تمت احالتهم الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".