وزير الداخلية يعلن من كربلاء استكمال جميع الخطط المعدة لزيارة محرم

2024-07-06 14:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت (6 تموز 2024)، استكمال جميع الاستعدادات لتأمين زيارة شهر محرم لجميع القطعات الأمنية.

وقال الشمري، خلال مؤتمر صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، "حضرنا إلى كربلاء المقدسة بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبينا انه "تم مناقشة جميع الخطط المعدة لزيارة شهر محرم"، لافتا الى انه "تم إسناد كربلاء المقدسة بالطاقة الكهربائية والصحة والخدمات خلال الأيام العشرة الاولى ".

وأضاف الشمري، أنه "تم تعزيز المحافظة بكافة القطاعات الأمنية لتأمين نجاح الخطة الخاصة بشهر محرم الحرام".