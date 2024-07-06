الجهات الحكومية: تأمين زيارة محرم الحرام

2024-07-06 14:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، تأمين زيارة محرم الحرام بجميع القطعات الأمنية. وقال الشمري، خلال مؤتمر صحفي، انهم حضروا إلى كربلاء بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والتقوا محافظ وأعضاء مجلس محافظة كربلاء ، وناقشوا جميع الخطط المعدة لزيارة محرم الحرام، وإسناد كربلاء بالطاقة الكهربائية والصحة والخدمات خلال الـ10 أيام الأولى من شهر محرم الحرام". وأكد، أنه "تم تعزيز المحافظة بكافة القطاعات الأمنية لتأمين نجاح الخطة الخاصة بشهر محرم الحرام خاصة يومي التاسع والعاشر من محرم". ومن جانبه أكد محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، جاهزية جميع الدوائر والأجهزة الأمنية لاستقبال الزائرين. وقال الخطابي، في