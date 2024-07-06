بزيشكيان رئيسا لايران والثامنة تاخذ اراء الايرانيين بشأن الرئيس المنتخب

2024-07-06 14:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

فاز المرشّح الإصلاحي مسعود بزيشكيان (69 عامًا) السبت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة الإيرانيّة أمام المرشّح المحافظ المتشدّد سعيد جليلي، حسب نتائج أولية نشرتها وزارة الداخلية وأحصى مسؤولو الانتخابات حتّى الآن أكثر من 30 مليون صوت، حصل بزيشكيان منها على ما يزيد عن 16 مليون صوت، وجليلي على أكثر من 13 مليون صوت. وفي أول تصريح له منذ إعلان فوزه أكد بزيشكيان السبت أنه "سيمد اليد" لجميع الإيرانيين. وقال بزيكشيان في منشور على منصة إكس "الطريق الصعب أمامنا لن يكون سهلًا إلا برفقتكم وتعاطفكم وثقتكم، أمدّ يدي لكم"، مكررًا ما تعهد به الثلاثاء بـ"مد يد الصداقة للجميع" في حال