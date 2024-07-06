جبل إيفرست مليء بالقمامة المتجمدة

2024-07-06 14:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

ازيل 11 طنًا من القمامة اضافة الى انتشال عدد من الجثث المتجمدة على جبل إيفرست، من قبل فريق مختص بحماية جبال الهملايا، وعملية التنظيف تستغرق عدة سنوات. أعلى معسكر في أعلى جبل في العالم مليء بالقمامة التي ستستغرق سنوات لتنظيفها. وتقول جماعة الشيربا التي تتولى حماية جبال الهملايا ان فريقًا عمل هذا العام على إزالة القمامة واستخراج الجثث المجمدة لسنوات بالقرب من قمة جبل إيفرست. وقام فريق من الجنود والشيربا تموله الحكومة النيبالية بإزالة 11 طنًا من القمامة وأربع جثث وهيكل عظمي من جبل إيفرست خلال موسم التسلق لعام 2024. الطقس يمثل تحديًا كبيرًا لعملهم في منطقة ساوث كول، حيث